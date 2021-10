Eurovison 2022, Mika sarà il conduttore: la rivelazione su Radio Deejay

Carmen Guadalaxara 07 ottobre 2021 a

Al momento sono Torino e Bologna in lizza per la location dell’Eurovison Song Contest 2022. In attesa che venga affidata la poltrona la nuovo Direttore di Rai1 ieri, il trio Medusa, su Radio Deejay, ha lanciato Mika come possibile conduttore della kermesse. “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision… ecco l’abbiamo detto”. L’Eurovision si terrà a maggio del 2022 e al momento non ci sono state né smentite né conferme da parte dell’interessato. Tra i possibili conduttori era circolato anche il nome di Alessandro Cattelan. Per le donne, da sempre, si parla di Chiara Ferragni anche se negli ultimi giorni era spuntato il nome di Milly Carlucci.

