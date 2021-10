Rissa a Non è l'Arena, Fabrizio Corona fa a pezzi Telese. Massimo Giletti perde le staffe

Francesco Fredella 07 ottobre 2021 a

a

a

“Questa è l'ennesima dimostrazione che non puoi stare qua, perché se fai così non fai del bene a te stesso": Giletti riprende così Fabrizio Corona nel corso di Non è l’arena. E’ la prima apparizione in tv dell’ex re dei paparazzi. “Fabrizio ti prego, sennò ti devo chiedere di uscire. Stando così, in questo modo, non fai bene a te stesso. Se uno ti invita, devi dimostrare di poter portare avanti certi discorsi in modo normale", continua il conduttore. Ma facciamo un passo indietro. Va in scena lo scontro con Luca Telese, che dice: "Fabrizio è una persona malata".

In Italia c'è un problema con la giustizia, Corona a valanga in tv

Corona diventa furioso dopo l'intervento di Telese e risponde senza freni. “Non è in sé, lui stesso lo ha ammesso - sottolinea Telese -, questo è il fermo di una persona malata". Corona sbotta ancora: "Ma non è vero dai...". E Telese: “Allora devi chiedere scusa, insulti e ingiuri i magistrati di sorveglianza...". Corona esplode: "Io odio questi giornalisti italiani di oggi, politicamente corretti. Puoi giusto scrivere per Tpi, il giornale dei figli dei ricchi che non dà una notizia da anni, è il nulla del giornale". Poi interviene il direttore di Libero Sallusti: “Io conosco Corona è una persona lucidissima. Ma la telecamera...". Solo qualche giorno fa la Cassazione ha detto stop ai domiciliari per Fabrizio Corona. Annullato il provvedimento del tribunale di sorveglianza di Milano.

Fabrizio Corona in carcere, la Cassazione annulla il provvedimento: errore giudiziario o cattiveria?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.