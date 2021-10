In Italia c'è un problema con la giustizia, Corona a valanga in tv

06 ottobre 2021 a

"In Italia abbiamo un problema con la giustizia". Fabrizio Corona si scaglia contro il sistema giudiziario italiano che lo ha prima mandato in carcere e poi, con la recente sentenza della Cassazione, ha annullato il provvedimento con il quale, lo scorso marzo, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva disposto la sua carcerazione. "Basta guardare il caso Palamara e tutto il resto. La mia situazione è peggiore rispetto a qualsiasi altra storia italiana. Su di me hanno scritto persino il falso in atti di giustizia".

Fabrizio Corona in carcere, la Cassazione annulla il provvedimento: errore giudiziario o cattiveria?

Nel corso della trasmissione "Non è l'Arena" condotta da Massimo Giletti su La7, si è parlato anche del caso Mimmo Lucano: una vicenda giudiziaria lunga quattro anni che ha portato l’ex sindaco ad una condanna di 13 anni e due mesi di reclusione per presunte irregolarità nella gestione dei migranti " A me hanno dato 15 anni ed ero considerato un criminale - esplode Corona - Lucano ha preso 13 anni ed è stato difeso da tutto l'establishment. Lucano, invece, paladino dei migranti su cui lucrava, si è sempre sentito il Padreterno".

