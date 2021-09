Myrta Merlino, altro forfait. Perché non è in studio lunedì 27 settembre a L'aria che tira

Giorgia Peretti 27 settembre 2021 a

Myrta Merlino diserta la puntata di lunedì 27 settembre della sua “L’aria che tira”. Al suo posto torna al timone Francesco Magnani, giornalista incaricato per la conduzione estiva del programma di approfondimento politico di La 7.

L’assenza della Merlino viene giustificata in poche battute dal suo “secondo” che in apertura della trasmissione rivela il motivo per cui la giornalista partenopea non si sarebbe presentata negli studi. “Fatemi rivolgere un saluto a Myrta Merlino, fermata per un problema personale, per oggi ci sono io. Domani ritorna alla guida del suo programma”, annuncia Magnani prima di aprire il dibattito sulle elezioni in Germania.

Una conduzione travagliata, quella di quest’anno, per la Merlino che negli ultimi mesi ha dovuto cedere il passo al secondo della sua “equipe” più volte. Infatti, dopo una fastidiosa ernia cervicale che l’ha costretta a lungo “in panchina” e lontana dal piccolo schermo, il weekend scorso, invece, le ha riservato un infortunio al piede. “Ho avuto un piccolo incidente sono seduta, ma va tutto benissimo. Resistiamo”, aveva detto in puntata. Show must go on, e in quel caso la compagna di Marco Tardelli armata di fasciatura e rialzino per il piede dolorante è tornata a condurre dietro la sua scrivania nuova di zecca.

Insomma, massimo riservo attorno al “problema personale” che l’ha costretta ad assentarsi ancora una volta. Nessuna informazione aggiuntiva trapela dagli account social della conduttrice sempre molto attiva. Non resta dunque che attendere la puntata di domani per scoprire i dettagli, sempre se la Merlino vorrà condividerli con il suo amato pubblico.

