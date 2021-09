Gaffe atomica a L'aria che tira, cosa spunta nell'inquadratura di Chicco Testa. Poi lo scivolone con Finardi

Giorgia Peretti 24 settembre 2021 a

a

a

Doppia gaffe per Chicco Testa negli studi de “L’aria che tira”, venerdì 24 settembre, prima la sigaretta poi il lapsus. Il manager è ospite di Myrta Merlino, nel talk show mattutino di La 7, per discutere sulla crisi energetica in Italia. Il tema al centro del secondo blocco della trasmissione è il passaggio all’energia nucleare, di cui l’ex politico è grande promotore.

Tra gli ospiti, oltre Vittorio Sgarbi, Alfonso Pecoraro Scanio, c’è il cantautore Eugenio Finardi, grande detrattore del nucleare. Poco prima di iniziare il dibattito, Testa chiede alla Merlino di aprire con “una cosa leggera”. “Voglio dire ad Eugenio Finardi che lui è un mito della mia gioventù milanese. - nel mentre il fumo della sua sigaretta offusca il video- Ha scritto una delle più belle canzoni d’amore che si chiama 'Una Donna'. Seguono secondi di silenzio, il musicista viene inquadrato dalla telecamera, palesemente in imbarazzo. Poi lo corregge, facendogli notare lo scivolone: “Un Uomo, non una donna”.

Testa si riprende: “Un uomo, scusami”. Poi prosegue con il momento amarcord: “Ho avuto anche l’onore di organizzare un suo concerto negli anni ’70 all’Arena, in cui lui suonò e prima di lui suonò un giovane emergente: Pino Daniele. Te lo ricordi? (chiede al cantante nda)”. Finardi risponde gentilmente: “Come no. Me lo ricordo”.

Ad interrompere il siparietto è la Merlino che entra a gamba tesa nella conversazione: “Va bene, mi sembra una meravigliosa carrambata. Da questo momento in poi potete litigare tranquilli. Avete già fatto la parte buona del vostro intervento”.

