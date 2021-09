L'Aria che tira, Myrta Merlino mette a tacere il no-vax: "Non mi sono mai fatta ritocchini"

Giorgia Peretti 23 settembre 2021 a

a

a

“Lei è vaccinato?”, “E Lei ha fatto uso di chirurgia estetica?”. Botta e risposta al vetriolo tra Myrta Merlino e Ugo Mattei nella puntata di giovedì 23 settembre de “L’aria che tira”. Il giurista Ugo Mattei, docente universitario e candidato a sindaco per Torino Futura, è fra i promotori del referendum contro il Green pass. Il professore è ospite nel talk show mattutino per sottoporre la sua causa ai microfoni di La 7. “Sono un garante”, precisa sin da subito alla conduttrice. Dopo aver sottolineato la sua posizione e spiegato il motivo della sua scesa in campo volta a difendere i diritti dei cittadini, la Merlino gli pone la fatidica domanda: “Lei è vaccinato?”. “Lei signora ha utilizzato della chirurgia estetica?”, domanda Mattei. La risposta della conduttrice sembra spiazzare l’ospite che, con buona probabilità, si aspettava una risposta del tutto diversa. “Io no francamente, non ancora – fa sapere la conduttrice -. Poi capiterà nella vita ma per il momento reggo e mi tengo la mia faccia così. Glielo dico con sincerità”.

Strepitoso Giletti a L'Aria che Tira, il complimento bomba a Myrta Merlino (e c'entra Tardelli)

“Benissimo lei, ha piacere di discutere delle questioni personali mediche di fronte a una grande audience”, prosegue Mattei. La conduttrice lo riprende: “Scusi ma se io mi sono fatta l’appendicite, come me la sono fatta, a lei non gliene frega niente. Invece se lei è vaccinato o non è vaccinato agli altri frega, questa è un po’ la differenza”. Mattei cerca di riportare il discorso dalla sua parte: “No, no, no lei sta mettendo in campo come al solito una confusione fra vaccinazione e green pass, sono due questioni profondamente diverse e fa parte di una strategia di confusione generale quella che voi mettete in piedi in questo momento confondendo i due ambiti”. Ma mentre l’ospite spiegava le sue ragioni, in sottofondo si sente la Merlino ironizzare con Fabrizio Roncone, ospite in studio: “È cascato proprio male perché io me so’ mai fatta ritocchini!”.

Viperetta show, così imbarazza la Lorenzin: "Come se chiama questa?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.