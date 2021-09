L'Aria Che Tira, Massimo Giletti e il complimento bomba a Myrta Merlino: "A livello di allenamento Tardelli..."

Giada Oricchio 22 settembre 2021 a

“Complimenti!”, “Presenterò”. Massimo Giletti torna in tv e gioca con Myrta Merlino, conduttrice di “L’Aria che Tira”, il talk sull’attualità di LA7. Il giornalista è ospite della collega per lanciare il programma “Non è l’Arena” che dalla domenica si sposta al mercoledì sera (il via il prossimo 29 settembre alle 21.30). Abbronzato, maglietta girocollo sotto la giacca, rilassato, sorride a Myrta Merlino e si lascia andare a un commento ossequioso: “Complimenti, ti vedo in forma”. La giornalista, molto bella nella sua camicetta con maniche a sbuffo e piegoline nei vari toni del rosa, ride: “Grazie, presenterò i complimenti”. Il riferimento è a Marco Tardelli, l’ex giocatore di calcio e campione del mondo, fidanzato della Merlino da 5 anni. Un rapporto che va a gonfie vele come testimoniano le foto sull’account Instagram della conduttrice. Nessun riferimento, invece, alle diverse querele di Domenico Arcuri, ex commissario all’emergenza pandemica ed ex marito di Myrta Merlino, a Massimo Giletti.

