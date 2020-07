Emis Killa sbrocca: Boban faccia di m..., sei nulla. Il rapper fa infuriare i milanisti

06 luglio 2020 a

A domanda risponde Emis Killa. E fa infuriare mezzo web milanista e non solo insultando il mito rossonero Zvominir Boban. Il rapper ieri sera era in vena di confidenze sui social: "Sono Emis Killa e ho twitter aperto da ubriaco, chissà cosa potrebbe venirne fuori"; aveva annunciato in un tweet. E così un tente gli ha chiesto: "Cosa rispondi al Sig. Zvominir Boban che definì la tua canzone Rossoneri una caduta di stile per il MIlan?", con riferimento all'inno per il club scritto insieme a Saturnino, storico bassista di Jovanotti.

Allora, cosa risponde? "Che me la su... sta faccia di m...", la risposta di Emis Killa che insulta il croato ex stella del Milan. Non gli basta, il rapper poco dopo e rincara la dose: "Per essere chiari, io il fascino dei calciatori non l’ho mai subito. Che ti sia pinco pallino o cristiano ronaldo, se mi rompi il c... gratuitamente sei nulla. Non me ne fotte un c... di quanti gol hai in carriera. Figuriamoci di voi invasati sui social. Buone cose a voi! A tutti gli altri invece, dico solo buonanotte", scrive dopo l'ondata di critiche ricevute per l'attacco.