Sossio e Ursula Bennardo si sono lasciati. La reazione dell'ex dama di Uomini e donne e le accuse dei fan

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, due tra i più noti protagonisti del Trono Over di “Uomini e Donne”, il dating show di Maria De Filippi, si sono lasciati dopo 5 anni d’amore e la nascita della figlia Bianca a ottobre 2019. Ma l’addio è turbolento: parte il botta e risposta a distanza sui social e alla fine lui cancella il post.

A dare l’annuncio della rottura, giunta come un fulmine a ciel sereno visto che a fine agosto si dicevano innamoratissimi, è stato Sossio, noto anche come “Zonzo”, il soprannome che gli diede Valeria Marini al GFVip4. Aruta ha pubblicato sul suo account Instagram, una foto in bianco e nero con la scritta “Game Over” e nella caption ha spiegato: “16.09 2021. Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di U&D; mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La storia è arrivata al capolinea”.

Aruta ha concluso con un’esortazione ai follower e ai media: “Prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”. Però l’ex farfallone di “U&D” ci ha messo una punta di veleno taggando il profilo del suo avvocato. Come a dire che non è finita in maniera del tutto amichevole. E Ursula? La donna non aveva spiattellato l’addio sui social anche se aveva pubblicato alcuni video del dating show dicendo che sentiva la mancanza della redazione e di quei giorni felici sottolineando “Ma ero ancora single”.

Poi però qualcosa è cambiato perché ieri ha fatto intendere che non è una separazione consensuale. Nelle storie del suo account Instagram ha pubblicato il messaggio di un follower: “Per me quando finisce un rapporto non si scrive Game Over per il semplice motivo che non è stato un gioco, ma…” e commentato: “Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”. Poco dopo, Sossio ha cancellato il messaggio. Ma c'è chi non crede all'addio: il popolo social sospetta che sia un modo per farsi pubblicità. Li rivedremo ancora una volta alla corte di Maria De Filippi?

