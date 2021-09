"Parole gravi e inaccettabili, ha problemi". Rottura definitiva tra Adriana Volpe e Roberto Parli

Giada Oricchio 18 settembre 2021 a

E’ divorzio tra Adriana Volpe e Roberto Parli. A “Verissimo”, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, l’ex conduttrice Rai e Tv8 ha ufficializzato la separazione dall’imprenditore rivelando dettagli inediti: “Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile”. Nelle anticipazioni stampa della lunga intervista si legge ancora: “All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare”. Adriana Volpe ha sottolineato di non aver mai confermato le voci sulla fine del decennale matrimonio per tutelare la figlia Gisele: “Quando abbiamo deciso di separaci, per me era importante tutelare la bambina”.

L’opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha usato parole delicate e ben misurate per riferirsi ad alcuni post confusi e deliranti in cui il marito Roberto Parli l’attaccava pubblicamente su Instagram rinfacciando episodi privati salvo poi ritrattare e chiedere scusa: “Quando si dà spazio a una dichiarazione bisognerebbe sempre verificare in che condizioni è la persona che in quel momento la rilascia – ha puntualizzato Adriana Volpe –. Il mio ex marito ha detto delle cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo”. Ed ecco la bacchettata ai mass media: “Prima di scrivere mettetevi una mano sul cuore e verificate bene. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato”. Tuttavia, più che una tutela da parte dell’opinionista, quel “fragile con problemi” (non specificati) è sembrata la voglia di togliersi un sassolino dalla scarpa. Infine Silvia Toffanin, padrona di casa a “Verissimo” le ha domandato se pensa di innamorarsi di nuovo e Volpe si è schernita: “Chi mi si piglia. Adesso non sono pronta, prima voglio mettere ordine e riprendere il controllo delle cose”.

