Flirt tra Soleil e Alessandro Rossi? La bomba del fidanzato della Cipriani sulla gieffina

Francesco Fredella 17 settembre 2021 a

a

a

La bomba del fidanzato di Francesca Cipriani fa parlare tutti. Andiamo per gradi, solo pochi giorni fa era circolata un'indiscrezione legata al corteggiamento tra Soleil e Alessandro Rossi (il nuovo compagno della bombastica bionda). "Non ho mai visto Soleil", racconta a Libero l'imprenditore trentenne.

Crisi al Gf Vip, il pianto a dirotto di Francesca Cipriani è già un caso





E spunta un'altra verità, che sempre Alessandro Rossi racconta al quotidiano diretto da Alessandro Sallusti."L'ho sentita solo una volta per lavoro, mi ha contattato con una mail aziendale. Voleva uno scambio merci: mi ha proposto di creare arredamenti per la sua nuova casa in cambio di pubblicità Instagram con le Stories. Poi mi ha chiesto di andare da lei per questi lavori di arredamento. E dissi di no, facevo fatica a spostare una squadra della mia azienda da Cesenatico a Milano in poco tempo. Poi non era assolutamente vantaggioso per me. Voleva realizzare 6 Ig Stories e io avrei dovuto creare l'arredamento", dice il fidanzato della Cipriani. "Mai vista Soleil in vita mia".

"Perché non riesco a dire di no". Mara Venier non lascia Domenica In





Se dovesse esserci un confronto tutto sarebbe ancora più effervescente. Primo step: Signorini tornerà sulle indiscrezioni legate a Soleil ed Alessandro? Secondo interrogativo: il fidanzato della Cipriani entrerà nella casa di Cinecittà?

"Vestito come un ric***one" Katia Ricciarelli rischia la squalifica, sbotta anche Malgioglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.