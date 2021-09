Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli scatenata sui gay. Sbotta anche Malgioglio: "Mia cara..."

Francesco Fredella 16 settembre 2021 a

Cristiano Malgioglio contro Katia Ricciarelli. Una vera bomba ad orologeria che esplode dopo le frasi choc della soprano nella Casa del Grande Fratello Vip, che ora rischia la squalifica. Un tweet di fuoco, senza precedenti. Ma andiamo per gradi. Katia Ricciarelli ha detto delle frasi irripetibili nei confronti di Alex Belli: "Sei vestito come un ric...one". Si tratta di parole impronunciabili e da censurare. "Cara Katia, volevo ricordarti che i gay non indossano solo camicie colorate ,ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata... certamente non buon gusto. Anzi! @LGBT @alfosignorini @GrandeFratello", scrive Cristiano.

Una vera cannonata senza precedenti. Tra l'altro, Malgy è sempre stato paladino dei diritti LGBT e si è schierato contro ogni forma di discriminazione. Adesso, prima di arrivare trai giudici di Tale quale show, torna a farsi sentire. Polemico più che mai, ma stavolta come dargli torto? Il cantante, che è reduce dal successo con "Tutti me miran" ed ha incassato una recensione su Sette (l'inserto del Corriere della sera), si toglie un grosso sasso dalla scarpe. Come la prenderà la soprano quando Alfonso Signorini farà leggere i commenti in diretta? Potrebbe arrivare una risposta a Malgioglio proprio in diretta. Ma, non dimentichiamo che venerdì sera Malgy sarà tra i giudici di Tale quale show su Rai1. Proprio quando andrà in onda il Grande Fratello vip.

