Domenica In, Mara Venier non lascia: "Perché non riesco a dire no"

“Domenica In addio, mi hai fatto perdere un grande amore”. Mara Venier, in un’intervista al “Corriere della Sera” ha ribadito le sue intenzioni sul programma del giorno festivo: “Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In”. Intanto però, il 19 settembre su Rai1, inizia la sua 13esima stagione, la quarta dal ritorno. “Arrivo a pareggiare con il grande Pippo Baudo. È un traguardo e inevitabilmente scattano i bilanci. Penso a cosa mi ha dato e cosa mi ha tolto questa trasmissione. Mi ha dato l’affetto del pubblico. (…). Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più” ha dichiarato l’attrice veneta specificando: “Ho perso l’amore con Arbore”.

Tuttavia è proprio al grande artista che deve il segreto del suo successo: “Di solito cucinava lui a casa, io ero la sua aiutante... pelavo le patate, tagliavo la cipolla, cose così. Un giorno, mentre eravamo in cucina, mi ha guardata: avevo dei jeans, una maglietta, ero scalza e con i capelli raccolti. Mi ha detto: “Tu devi fare Domenica In così, mostrandoti come sei nella quotidianità. Se ci riesci è fatta”. È stato il suo unico consiglio”.

Venier ha ammesso che il “come back” è stata una rivincita dopo la sostituzione “per vecchiaia” (così l’avevano congedata i vertici Rai, nda) e ha sottolineato: “Non dimentico che ci sono stati momenti in cui davvero tutto è finito, non era una versione fantasiosa... Ho avuto tante vite e diverse, ma sono sempre stata una donna libera: nelle scelte uso poca testa e tanto cuore. Resto una hippie che vive d’istinto”.

Nella chiacchierata con il “Corriere”, la conduttrice è tornata anche sulle offese subite da alcuni follower quest’estate per una foto postata sul suo account Instagram (le hanno scritto di tagliarsi i capelli lunghi perché inadatti a una donna della sua età, di bere di meno e di mettersi a dieta, nda): “Lì per lì ci sono rimasta male... era una foto bella, con mio marito... e mi devo leggere un insulto. Ho reagito. si è scatenato l’inferno. Ma chi l’ha detto che se sei un personaggio pubblico devi accettare che ti offendano? Io voglio avere la libertà di mandare a quel paese chi lo fa”.

