Mara Venier torturata su Instagram: botta e risposta pesantissimo, finisce a parolacce

"Tagliati i capelli e mettiti a dieta" e Mara Venier, professione asfaltatrice di hater, lo annienta: "carissima...". La conduttrice di "Domenica in" non è nuova a risposte a tono ai follower ipercritici e maleducati: prima ha creato l'hashtag io ti blocco, poi è passata a repliche più colorite e oggi ha perso la pazienza pur mantenendo una certa ironia. Sotto una bella foto di quest'estate, uno pseudo fan le ha scritto: "Tagliati i capelli non vanno più bene perché sei vecchia". Un giudizio volgare e sessista che la Venier ha commentato volando alto senza cogliere l'offesa: "Amore perché sotto una foto così devi rompere i cog***ni? Perché?".

Ma il meglio è arrivato quando un'altra follower ha rincarato la dose: "Hanno ragione, tagliati i capelli, bevi meno e mettiti a dieta". Davanti al coacervo di cattiverie gratuite e soprattutto opinioni non richieste dell'ennesimo leone da tastiera, Mara Venier ha sfoderato una risposta da manuale: "Carissima, mi vedo purtroppo COSTRETTA a mandarti a faaaan**loooooo!!!!!". Altro che caro amico ti scrivo... e bene ha fatto perché la frase è diventata virale sul web nel giro di poche ore raccogliendo la standing ovation di molti altri personaggi famosi troppo spesso bersagliati dagli odiatori dilaganti sul web che ne fanno oggetto della propria frustrazione.

