Mara Maionchi festeggia con la foto bomba da ragazza

Giada Oricchio 22 aprile 2021 a

a

a

Mara Maionchi fa 80 e festeggia con una stupenda foto in bianco e nero. La produttrice musicale, giudice di X Factor e di Italia’s Got Talent è amatissima dai colleghi e ai telespettatori per la schiettezza e il linguaggio colorito oltre che per l’indiscutibile competenza. Per celebrare l’importante traguardo delle 80 candeline, a cui è arrivata in forma strepitosa, ha postato sul suo account Instagram uno scatto di quando era giovane: “ E oggi sono 80!Grazie per gli auguri, l’affetto e il supporto che mi dimostrate da quel giorno in cui ho detto una parolaccia in prima serata”. Un post da vera influencer: migliaia i like e commenti da Fedez e Chiara Ferragni a Emma passando per Federica Pellegrini e Sandra Milo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.