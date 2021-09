"Queste principesse?", tweet al vetriolo della Pettinelli sul GfVip

Giada Oricchio 14 settembre 2021 a

Inizia con il botto il Grande Fratello Vip 6. La concorrente Manila Nazzaro contro l’opinionista Adriana Volpe per un vecchio “scippo” (la conduzione di “Mezzogiorno in Famiglia” tanti anni fa, nda), Soleil Sorge dà della “bit**” a Raffaella Fico durante la prima nomination, mentre le tre sorelle, le principesse Hailé Selassié, hanno incassato una stoccata da Anna Pettinelli. La speaker radiofonica e insegnante del talent “Amici” ha scritto su Twitter: “Ma ste tre smandrappate??? Tre principesse?? Beh se è nobile la De Blanck può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!”. Un tweet al vetriolo che ha trovato molti utenti d’accordo anche se le tre principesse in realtà sono tutte da scoprire.

Nella prima puntata del GFVip 6, Clarissa, Jessica e Lucrezia hanno dimostrato di possedere un potenziale trash non indifferente tra capelli sfibrati piastrati in diretta (“Larissa continui a martoriati i capelli, mi sembri la Lecciso dei tempi d’oro. Non potevi portarti una spazzola da casa?” ha detto il conduttore Alfonso Signorini), scarsa considerazione verso il presunto bello della casa Gianmaria Antinolfi (“pensavamo meglio”) e notte nel maleodorante tugurio-stiva perché in nomination insieme a Manila Nazzaro. Venerdì 17 settembre la seconda diretta del Grande Fratello Vip.

