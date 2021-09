Amori, scandali e stanza segrete, così parte il Grande Fratello Vip

Francesco Fredella 13 settembre 2021 a

a

a

I «vipponi» sono pronti. Nuova avventura: stasera la casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, riapre i battenti. Appuntamento in prima serata su Canale 5 per un’altra edizione che, già a giudicare dal cast, si preannuncia un vero successo. Alfonso Signorini, per la terza volta consecutiva alla conduzione del più longevo format della tv, ha scelto come opinioniste Sonia Bruganelli (moglie di Bonolis) ed Adriana Volpe, ex gieffina nell’edizione vip del 2020. Si dice che abbiano già litigano, ma questa è un’altra storia perché si tratta di una tremenda indiscrezione che trapela dalle mura di Cinecittà. Da giorni, nel quartier generale del Grande Fratello vip, si lavora sodo. Tutto e pronto, nulla è stato lasciato al caso. La casa è stata tutta rinnovata anche per permettere a Manuel Bortuzzo, il primo concorrente in carrozzina nella storia del Grande Fratello, di muoversi liberamente. Bortuzzo - lo ricordiamo - ex stella del nuoto, nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2019 venne raggiunto per errore da un colpo di pistola a Roma mentre si trovava davanti ad un distributore automatico di una tabaccheria. Il suo arrivo a Cinecittà è sicuramente fra i più attesi.

La casa del Gf vip si rifà il look senza rinunciare però a quella tradizione che l’ha resa celebre negli ultimi venti anni. «Lo spazio architettonico dedicato alla Casa è di 1.740 mq. suddivisi in aree sceniche, tecniche e segrete», si legge nell’accurata descrizione della casa. «I concorrenti protagonisti della sesta edizione di Grande Fratello Vip si muoveranno all’interno di un open space di 1030 mq. I vari ambienti sono stati rinnovati ed anche la pianta della Casa ha subito alcune modifiche strutturali. Inoltre, sono state eliminate tutte le barriere architettoniche».

I ventiquattro concorrenti potranno godersi mesi e mesi di relax – perché pare che l’edizione 2021 possa durare fino ad otto mesi – in un’atmosfera da favola con zone verdi, sauna ed il classico «Confessionale». Signorini, poi, ha parlato di stanze segrete che verranno svelate nel corso del programma: per adesso bocche cucite e tanta curiosità. Altri due ambienti chiave del reality sono la «suite» in stile crociera ed il tugurio.

Capitolo concorrenti. Ventiquattro in totale, per adesso. Stasera varcheranno la porta rossa: Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti. Uno fra loro, sempre salvo colpi di scena e new entry, si aggiudicherà un montepremi di 100 mila euro (la metà andrà in beneficienza). Ma il vincitore, dopo i primi sorrisi ed abbracci iniziali, dovrà superare le nomination e le eliminazioni a sorpresa. Si conosce la data d’inizio e non quella di fine: lo scorso anno, per la prima volta nella storia del Grande Fratello, la casa ha spento le luci dopo sei mesi. Signorini, con due appuntamenti settimanali, ha sbancato lo share con il 20% in media. Quest’anno è pronto a replicare il miracolo della passata edizione inserendo, con la sua sapiente penna autorale, storie e curiosità. Amori e intrighi. Risate, pianti ed emozioni. Insomma, non mancherà nulla nella nuova edizione del Grande Fratello vip che apre ufficialmente il palinsesto del Biscione. I patiti di questo reality potranno seguirlo grazie alle day-time su Canale 5 e Italia 1 ma anche tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra, sui social e ovviamente nel corso della diretta serale. Che lo show abbia inizio. (Francesco Fredella)



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.