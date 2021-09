Fedez asfalta Pio e Amedeo. Dopo la censura Rai scoppia la bufera

Francesco Fredella 10 settembre 2021 a

a

a

Fedez asfalta Pio e Amedeo. Succede di tutto durante i Seat Music Awards, in diretta dall'Arena di Verona su Rai1. Arrivano i due comici foggiani che prendono di mira Fedez, sempre con la loro ironia, dopo l'ultima polemica sul concertone del 1 maggio (il rapper, lo ricordiamo, accusò la Rai di una presunta censura e iniziò un tira e molla che potrebbe trascinarsi nelle aule di tribunale tra querele e carte bollate).



I due comici dicono sul palco: “La Rai è libera. Ci avevano detto che censuravate e invece no. Dietro c’erano tutti i dirigenti e nessuno si è permesso di chiederci cosa avremmo detto. Se uno va in diretta dice quello che pensa. Anche un altro avrebbe potuto fare così, senza suscitare tante polemiche. Non è che arrivano i bodyguard a prenderti e a cacciarti dal palco, dai, Federico! Fa la polemica, per il traffico sui social e per vendere i prodotti. “E comprati lo smalto che ho fatto io, comprati la mia valigia”. Io farei un applauso alla Rai che non ci ha censurato”.

A Fedez non hanno ancora detto che la legge Zan non c'è più…

Il riferimento a Fedez è praticamente chiarissimo e lui, comodamente dalla camera da letto di casa Ferragnez, sbotta e parte in quarta. “Stavo andando a nanna e mi hanno scritto ‘Pio e Amedeo t hanno dissato’. Bello, una delle cose più belle viste in Rai, una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di attaccare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne**o e del fr***o a tutti per strappare un sacco di sorrisoni. Domani alle 10 apro il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dar da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per vendere i miei smaltini", tuona il rapper. E poi continua: "Comunque sono un po’ deluso da Pio e Amedeo. Mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola ne*ro e fr*cio...Ma siete in diretta sulla Rai e una bella bestemmia non me la tiri? I ne*ri e i fr*ci ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno, sono obbligati a perdonarti. Un po’ arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.