Khaby Lame e Salvatore Esposito dicono no al razzismo, boom di like sui social

Khaby Lame fa di nuovo centro: boom di like con il reel che dice no al razzismo. Al secondo tiktoker più famoso al mondo, 21 anni, piemontese, ma di origine senegalese, è bastato un breve filmato sul suo account Instagram da oltre 41 milioni di follower, quasi il doppio della celebre Chiara Ferragni, per dare un calcio a discriminazioni e pregiudizi sul colore della pelle.

Nella clip, girata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove Khaby Lame ha sfilato sul Red Carpet, si vede la webstar a bordo di un motoscafo, smoking nero con farfallino e volto in primo piano su cui spicca il consueto sorriso muto. Un paio di secondi e il colpo di genio: la schermata passa da “dark” a “light”, massimo dell’illuminazione e voilà, ecco il viso bianco quasi stupito del “partner in crime” Salvatore Esposito, attore simbolo della serie tv “Gomorra” in onda sulla paytv Sky. La caption è stringata ma significativa: nero + bianco = cuore cioè amore, integrazione, fratellanza.

Il reel ha spopolato conquistando oltre 3 milioni di visualizzazioni e 20.000 commenti in meno di 24 ore. La comicità di Khaby Lame è semplice, fatta di espressioni e di un solo gesto iconico, quello della mimica delle mani, ma non per questo si deve pensare che sia scontata o banale, anzi. Ci vuole bravura per rendere un successo ciò che è facile e comune in un mondo in cui sembra regnare la ricerca del colpo a effetto, dello choc a ogni costo. In occasione della 78esima edizione del Festival del cinema, l’ex operaio ha rivelato che il suo sogno proibito è diventare attore e recitare con il suo idolo Will Smith.

