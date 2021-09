Con Tiktok non si diventa ricchi, Khaby Lame svela il piano B

Francesco Fredella 08 settembre 2021 a

Khaby Lame è il re dei social. Adesso, però, sogna un film con Will Smith: "Ci riuscirò". A Venezia sulla famosa passerella rossa sfila anche lui tra flash e applausi del pubblico distanziato e con le mascherine. Lui sorride, è soddisfatto. Sui social continua ad essere uno dei personaggi più seguiti con 109 milioni di follower su TikTok e 40 su Instagram. Sulle pagine de Il Corriere della Sera racconta la sua vita riavvolgendo il nastro. Khaby ha vissuto 20 anni nelle case popolari di Chivasso e ha fatto ogni tipo di lavoro: dal cameriere al muratore, passando per il lavavetri. E al Corriere della Sera racconta: "I miei genitori al momento non lavorano, il mio papà è in cassa integrazione da quando c’è il Covid. Sto cercando di fare il possibile ma con TikTok non si diventa ricchi".

Poi è stato scartato dalla serie tv "Zero". La sua perseveranza e impegno l'hanno premiato: adesso è arrivato il suo momento d'oro, l'apice del successo anche grazie a una nuova avventura imprenditoriale: nasce Khaby Shop, il primo e-commerce del famoso influencer. Inaugurato da pochi giorni, sul sito ufficiale si legge: "Khaby Shop è l’unico ecommerce ufficiale di Khaby Lame. Qui troverai prodotti unici che hanno scosso il mondo sui social media selezionati da Khaby. I prodotti sono esclusivi e a marchio KhabyShop. Ogni settimana troverai prodotti nuovi e misteriosi". Un altro passo da gigante per un ragazzo che sui social può indossare la corona, ma resta umile. Sempre.

