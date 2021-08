Un bacio sul pancione, Francesca Barra e Claudio Santamaria aspettano il loro primo figlio

31 agosto 2021 a

Un bacio affettuoso sul pancione. È al quinto mese di gravidanza Francesca Barra, la giornalista sposata con l'attore Claudio Santamaria e sul numero di Chi in edicola da mercoledì 1 settembre spuntano le prime immagini della dolce attesa della coppia.

Un segreto tenuto nascosto fino a oggi, dalla coppia. Barra e Santamarie sono legati dal 2017, si sono sposati lo stesso anno a Las Vegas per ripetere le promesse mesi dopo a Policoro, il luogo in cui si sono conosciuti da ragazzi. La giornalista ha tre figli da un precedente matrimonio, l'attore una figlia da una relazione precedente.

Nelle immagini, che sono state scattate a Pantelleria, uno dei luoghi del cuore della coppia, vediamo la Barra e Santamaria in piscina tra dolci premure e sorrisi di una gioia tenuta finora nascosta.

"Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perche questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici" ha scritto sui social la giornalista pubblicando uno scatto in cui appare di profilo con il pancino già evidente alla luce di un tramonto. "Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c'è la pancina" ha scritto con riferimento alle voci, che si sono dimostrate fondate, di una gravidanza.

