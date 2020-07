Claudio Santamaria dà scandalo nell'ultimo video di Achille Lauro

01 luglio 2020 a

Un inedito Claudio Santamaria con unghie laccate di nero (autocitazione del cantante) e sua moglie Francesca Barra sono i protagonisti scelti da Achille Lauro per il videoclip del suo ultimo singolo "Bam Bam Twist". già in alta rotazione radiofonica. Come due moderni Vincent Vega e Mia Wallace (i protagonisti di ’Pulp Fiction’ di Quentin Tarantino, interpretati da John Travolta e Uma Thurman), nell’omaggio a una delle scene più iconiche della storia recente del cinema mondiale, i due si ’fronteggianò in un twist a piedi nudi, che in un crescendo di sensualità si trasforma in un duello all’ultimo glitter.

Nel videoclip, che è diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts!, i due danzano e si sfidano in una sala da ballo vuota, dove il "Malandrino" Achille Lauro è il frontman di una band queer e patinata. Achille Lauro ha annunciato inoltre lo spostamento del tour 2020, aderendo alle decisioni prese da tutti gli esponenti del mondo della musica, e ha anticipato le nuove date di Achille Lauro Live 2021, il tour prodotto da F&P in cui presenterà "Achille Idol Immortal" che si annuncia come «icona, punkrocker, popstar, l’alter-ego di Achille Lauro che torna dal passato dopo essere stato crocifisso per risorgere ad icona Glam. Concettuale, oltre il maschile e il femminile, oltre gli schemi omologati di una sessualità di genere, un inno alla pansessualità».