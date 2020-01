Grande Fratello Vip: Antonella Elia, lite pesante con Francesca Barra. E volano minacce

Post puntata di fuoco per Antonella Elia che nella Casa del Grande Fratello Vip ha attaccato Fernanda Lessa: “Mi crea repulsione”, Rita Rusic: “E’ dispotica” e Francesca Barra, sua “collega” a “La Repubblica delle Donne”: “Se la vedrà con me. E’ giornalista? Così dice”.

Nella notte, Antonella Elia, parlando con Pago Non ce la faccio, mi crea repulsione profonda, con altre persone avrei fatto pace e chiarito, in lei c’è qualcosa che non sopporto, probabilmente è lo specchio di qualcosa, la sua voce mi passa da parte a parte. E poi ha questa discordanza di comportamento che noto sempre. Ha detto che ha fatto un contratto matrimoniale con il marito per non fare massaggi sui corpi nudi degli uomini e poi è normale che si mette in perizoma e con il c**o di fuori davanti a loro? Noi eravamo vestite da testa a piedi, c’è qualcosa in lei che mi destabilizza”. Pago ha riconosciuto: “Lei non è lucida e non stiamo qui a dire chi ha sofferto di più” e l’Elia: “Per carità, messaggio ammirevole però nella vita si fanno delle scelte e io ho scelto di non fare certe cose, l’avrei potuto fare… che eroina!”. E c’è anche un’altra donna entrata nel radar di “tir” Antonella: “Avrei nominato Rita Rusic, è molto dispotica. Ordina a tutti cosa fare: ‘Denver vai a prendere, Denver fai questo, Denver fai quest’altro!’ E’dispotica. Poi è furba, quando si accorge che mi sto per arrabbiare, mi viene vicino e mi fa due carezze e io mi faccio abbindolare. Aspetto che l’irritazione salga ai massimi livelli. E poi ho votato Barbara per strategia, secondo me è più forte di Fernanda e la butta fuori”. Ma Antonella Elia ha riservato minacce per niente velate a una donna che non vive in casa: Francesca Barra, ministra come lei a “La Repubblica delle Donne”.

Durante la puntata, Alfonso Signorini le ha mostrato la clip in cui Francesca Barra chiedeva la sua espulsione per le offese a Valeria Marini e a notte fonda, Antonella ha annunciato la "guerra": “La mia collega Francesca Barra se la vedrà con me, perché io prima o poi uscirò da qui e da Chiambretti ci torno. Ha detto che mi devono cacciare dal GF… ma devono cacciare lei dall’albo dei giornalisti. Ho una nuova nemica. Sono anni che cerca di farsi notare da qualcuno, ma non se la ca*a nessuno! Lei mi teme, è la solita biondina furbetta, mi ha trascinato lei nella lite con l’influencer sottolineando che avevo detto ‘mig**tta’, è una paraculo, tira acqua al suo mulino… ma se mi richiamano da Chiambretti deve davvero avere paura di me, deve avere paura. Se fa la giornalista? Così dice”. Le minacce sono arrivate subito all’orecchio di Francesca Barra che prima l’ha presa in giro nelle Instagram Stories insieme al marito Claudio Santamaria, poi ha scritto su Twitter: “Bene #antonellaelia , mi dicono che minacci anche... non solo offendi. Cosa vorresti fare quando esci dalla casa ? (Speriamo presto). Che pauraaaaaaa” e su Facebook: “ANTONELLA ELIA Tu per me non sei schietta o sincera. Ti devono togliere il microfono!!! Dicono che la Elia, mia vicina di posto da Chiambretti, che ho “osato” contestare perché ha definito Tylor Mega “troia” in trasmissione, che mi seguiva su Instagram, con la quale parlavo non poco... al GF mi avrebbe minacciata di volermi dire due paroline quando esce. Faccia pure . Ma dopo aver chiesto scusa alle donne che ha insultato. Compresa la Marini che per lei sarebbe “culona” e “cessa”. Io combatterò sempre chi offende. Quando parliamo in tv abbiamo una responsabilità che deriva da un privilegio. Non sprechiamo questo dono con le minacce. Tu sei tutto ciò che un essere umano non deve essere : volgare e offensiva e prosaica”. Sui social è scoppiata la polemica tra tifoserie opposte e la Barra ha specificato il suo pensiero: “Volete dire che chi ha provato un dolore invece di essere maggiormente sensibile e più umano è giustificato e merita indulgenza secca? Può avere una comunicazione verbale offensiva? Cioè chi è stato male può uscire e offendere il prossimo? Non è vero. I dolori ti mettono ancora più a contatto con il perdono e l’umanità”. Infine ha sottolineato: “L’ipocrisia è pensare che chi ha avuto dolori possa offendere chi vuole e farla franca”.