“Ho pensato di lasciare Domenica In”. Il dramma di Mara Venier continua: non sono messa bene

24 agosto 2021 a

a

a

Un’operazione che ha rischiato di far perdere al pubblico italiano uno dei volti più amati degli ultimi anni di televisione. Stiamo parlando di Mara Venier, che da mesi combatte con una lesione al nervo facciale, procurata durante un’operazione ai denti che non è andato a buon fine. E la conduttrice Rai è tornata a parlare di quanto accaduto, con una rivelazione clamorosa sulle pagine di Gente: “Pensavo di lasciare Domenica In, nessuno mi assicura che guarisca, non lo sono ancora”.

La sconvolgente rivelazione di Yari Carrisi: ho incontrato mia sorella Ylenia. Il mistero della sparizione

“Ancora - ha proseguito la Venier, che il 19 settembre riprenderà la conduzione del programma domenicale della tv di Stato - non sono messa benissimo. La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione. Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire”. Il triste racconto della Venier va avanti: “Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In”. I milioni di telespettatori che la seguono ogni settimana si augurano che tutto andrà per il meglio.

Disoccupate dopo la rivoluzione della televisione: ecco le big senza programmi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.