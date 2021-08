Le toccano Allegri e Ambra Angiolini esplode, così mette a posto l'hater

Giorgia Peretti 23 agosto 2021 a

Cosa non si fa per amore. Ambra Angiolini sembra saperlo bene, stando all’ultima sortita sul suo account Instagram. La liaison tra il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, e l’attrice procede a gonfie vele, c'è chi vocifera che i due siano pronti a compiere il grande passo verso una convivenza nel capoluogo piemontese.

Ad ogni modo, la loro relazione non smette di essere bersaglio di insulti e critiche da parte dei naviganti della rete. Questa volta per l’ex moglie di Francesco Renga, però la misura è colma tanto da decidere di rompere il silenzio e rispondere con altrettanta veemenza. Troppo meschino l’insulto di un utente sotto il suo post per passare inosservato così l’ex volto di “Non è la Rai” ha voluto rispondere a tono, mettendo da parte il classico refrain “l’indifferenza è la miglior vendetta”.

Questa volta, inaspettatamente, la reazione c’è stata ed è stata tutt’atro che pacata. “Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?”, scrive l’hater sotto il post. L’Angiolini non ci sta, così decide di mettere mano alla tastiera e rispondere per le rime. All’utente che dà del “viscido” al suo Max controbatte: “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com'è toccare uno stron*o”. Un commento inaspettato ma che ha decisamente mandato in brodo di giuggiole i tantissimi fan che hanno cliccato like alla risposta, complimentandosi per la sua schiettezza nel proteggere a spada tratta dagli insulti l’uomo che ama. Insomma, KO tecnico per l’hater di turno, l’attrice ora sembra essersi riscaldata pronta per i prossimi round, sempre che qualche impavido abbia voglia di criticare la loro storia d’amore dopo oggi.

La coppia appare salda, secondo Chi Magazine non sono in previsione i fiori d’arancio in questo momento ma la convivenza non sarebbe da escludere. La prova? Massimiliano Allegri ha deciso di sedersi di nuovo sulla panchina della Juventus scegliendo di non volare in Inghilterra, come invece avevano dato per certo gli esperti di calcio mercato.

