Ambra Angiolini e Allegri stanno insieme e si godono la vacanza al mare

Altro che crisi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: la coppia a sorpresa dell’estate 2018 è più solida che mai. L’allenatore della Juventus e l’attrice sono stati pizzicati a Ischia: tubino nero e infradito per lei che sfoggia una frangetta tutta nuova e camicia bianca e bermuda per il mister. Mascherina di rigore per entrambi. Allegri e Ambra sono stati visti mentre passeggiavano per le vie di Sant’Angelo, l’uno vicino all’altro ma senza tenersi per mano. I due sono noti per essere poco inclini alle smancerie pubbliche e sono così riservati che in questi anni, a corsi e ricorsi, si è parlato di crisi e rottura. E invece l’amore va a gonfie vele lontano da occhi indiscreti.

La conduttrice, ex moglie del cantante Francesco Renga e madre di due adolescenti, ha dimostrato anche una buona dose di pazienza attendendo che il fidanzato finisse di posare per i selfie con i fan. Poi sono saliti su un taxi per rientrare in uno degli alberghi più esclusivi dell’isola verde adagiata nel golfo di Napoli. In un’intervista a “Verissimo”, l’ex enfant prodige di “Non è la Rai” rivelò che il regalo più bello del tecnico livornese non era un gioiello bensì il tempo, il tempo per sé stessa e per finire l’autobiografia “In fame” in cui ha raccontato a mo’ di catarsi i suoi problemi di bulimia.

