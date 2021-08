Fedez, occhio alla dedica d'amore a Chiara Ferragni. Spunta il messaggio della mamma

Giada Oricchio 14 agosto 2021 a

Amore a gonfie vele tra Fedez e Chiara Ferragni? Spunta il commento sibillino di mamma dell'influencer Marina Di Guardo. Il produttore musicale sta documentando con dovizia di particolari la vacanza in Sardegna insieme alla famiglia e agli amici più cari. A colpire è il legame con la moglie: amore certo, ma soprattutto grande complicità, ironia e tolleranza dei reciproci difetti. Sembra davvero che i due si compensino a vicenda e si incastrino come pezzi di un puzzle.

Fedez oscilla da foto sexy con la mano sul fondoschiena della moglie a scatti da adolescente innamorato come quello dove abbraccia la madre dei figli Leone e Vittoria e scrive: “Unica al mondo”. Una dedica da sciogliersi come neve al sole. Tra le risposte di apprezzamento dei follower è spuntata anche quella della mamma della suocera, Marina Di Guardo, che ha scritto: “Tu sarai amato il giorno in cui potrai mostrare la tua debolezza senza che l’altro se ne serva per affermare la sua forza. Cesare Pavese”. Un messaggio equivoco, dalla doppia lettura: Chiara accetta e ama anche le fragilità e i difetti di Fedez e non è una cosa così scontata. Dalle parole della di Guardo sembra quasi che qualcuno (amici? ex fidanzata?) in passato non lo abbia fatto.

