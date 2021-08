Achille Lauro, come se la spassa in spiaggia con Chiara Ferragni e Fedez

13 agosto 2021

Tra Chiara Ferragni e Fedez spunta il bel tenebroso. In Costa Smeralda è sbarcato Achille Lauro, dominatore delle classifiche musicali con “Latte +” e “Mille”, il tormentone da oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, cantato con Orietta Berti e lo stesso Fedez.

Nelle Instagram Stories pubblicate dai Ferragnez, l’imprenditrice digitale appare molto contenta dell’arrivo dell’artista affascinante se non intrigante con una semplice maglietta nera e i capelli corti decolorati. Lontano dall'aria bon ton mostrata qualche mese fa nell'attico milenese della Ferragni quando andò in brodo di giuggiole davanti alla neonata Vittoria. Durante la serata al Pevero Achille Lauro si è lasciato andare al gesto iconico di quest’estate: le mani a simulare il ventaglio come nel video di “Mille”. Non solo divertimento però, pare infatti che il rapper milanese e Lauro stiano pianificando altre collaborazioni.