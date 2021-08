Chiara Ferragni, “in arrivo il terzo”. Il dettaglio hot della foto con Fedez fa impazzire i fan

Giorgia Peretti 08 agosto 2021 a

Chiara Ferragni e Fedez si lasciano trasportare dalla passione e i fan ci vedono lungo. I due sono ufficialmente in vacanza nella villa extra lusso in Costa Smeralda, assieme ai figli Leone Lucia Ferragnez e la piccola Vittoria. Agosto è il mese del relax nell’isola sarda per l’influencer e il rapper che tra una foto dei pargoletti e l’altra, deliziano i loro followers con degli scatti molto audaci. Un soggiorno social, come di consueto, nel quale la coppia mostra i momenti di vita famigliare durante loro permanenza a Porto Cervo. “Qua scatta la tripletta”, “Partiti in quattro, tornate in cinque”, questi sono solo alcune dei commenti che si leggono sotto l’ultimo post della Ferragni pubblicato su Instagram.

L’imprenditrice digitale ha condiviso una foto insieme al marito mentre sono immersi nelle acque cristalline dell’Arcipelago della Maddalena. I due sono avvinghiati l’una sull’altro intenti in un bacio appassionato. I follower, naturalmente, non hanno perso tempo e hanno subito iniziato a commentare: “Vai con il terzo bebè”, scrive qualcuno. “È in arrivò il terzo bebè me lo sento”, commenta un altro utente. Insomma, una foto “bollente” dalla quale traspare tutta la complicità e la passione della coppia, neanche a dirlo il post ha raggiunto un milione di mi piace in poche ore. Ma a crescere costantemente sono anche i commenti dei followers, in molti hanno ironizzato sul fatto che la Ferragni e Fedez appaiano così “bollenti” da far pensare all’ipotesi di una molto prossima “tripletta”, come l’ha definita più di qualcuno. È bastato un solo post condiviso su Instagram dalla fashion blogger più famosa al mondo per scatenare rumors e indiscrezioni. In arrivo il terzo figlio? Chissà. Finora nessuna smentita è arrivata dai diretti interessati. D'altronde l'imprenditrice digitale non ha mai nascosto di voler allargare ulteriormente la famiglia, nonostante l’arrivo di Vittoria da appena 5 mesi. Ad ogni modo nessuno, al momento, si è preso la briga di smentire. Troppo impegnati a godersi le meraviglie della Sardegna o forse i follower hanno fatto centro? Non resta che attendere.

