Amici21, la scelta di Maria De Filippi: Lorella Cuccarini al canto dopo il forfait di Arisa, Todaro sempre più vicino

Non ci sono più dubbi. Lorella Cuccarini ricoprirà il ruolo di insegnante di canto nella prossima stagione di Amici 21. A confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni che la vedevano protagonista per il cambio di casacca nella scuola di Maria De Filippi, è stata la stessa showgirl attraverso i suoi canali social. La Cuccarini, dunque, continua il suo percorso dietro la cattedra del talent show più famoso d’Italia ma a differenza dello scorso anno, questa volta sarà una delle prof. di canto. Lorella, quindi, passerebbe al canto e di conseguenza, come hanno raccontato diverse indiscrezioni, Arisa sarebbe fuori dal progetto. Ancora non è chiaro se sia stata una scelta della cantante, quella di non proseguire, oppure una decisione della De Filippi non riconfermarla.

Ma il “totonomi” per il posto vacante lasciato dalla Cuccarini sembrerebbe concentrarsi sempre più su quello di Raimondo Todaro. Il ballerino ha da poco annunciato su Instagram l’addio a Ballando con le Stelle sollevando non poche lamentele da parte di Milly Carlucci per i modi scelti. “È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile. Credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline”, ha risposto Lorella Cuccarini alla curiosità di un follower, rivelando così la nuova avventura che l’attende. E a chi le appunta di non essere idonea a ricoprire il ruolo di insegnante di canto l’ex conduttrice de La Vita in diretta risponde così: “Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e 1 d’oro, 5 musical cantati dal vivo e 1 Festival di Sanremo, come cantante penso di poter ricoprire quel ruolo”.

In attesa di scoprire come se la caverà, la danzatrice, in questa nuova esperienza, le indiscrezioni sulla programmazione di Amici 21 rivelano che la prima puntata per l’inizio del talent è fissata per sabato 18 settembre, nella consueta fascia oraria che va dalle 14:00 alle 16:00 circa. Tuttavia, su tale punto, Lorella non ha fornito ulteriori conferme: “So che la partenza è anticipata, ma non ho ancora notizie precise”. Per quel che concerne il cast dei ballerini professionisti, Giulia Stabile, protagonista e vincitrice dell’ultima stagione del talent, sarebbe pronta a entrare a far parte del corpo di ballo di Amici 21.

