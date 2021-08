Simona Ventura e la gaffe tutta da ridere con Luca Argentero tra Olimpiadi e compleanno

08 agosto 2021 a

Un errore che ha scatenato l’ilarità dei social. Il sole domenicale d’agosto ha dato un po’ alla testa a Simona Ventura, che è incappata in una gaffe clamorosa nel rispondere ad un messaggio su Twitter di Luca Argentero. Il noto attore, protagonista tra le altre della serie tv Doc - Nelle tue mani, ha pubblicato un cinguettio scrivendo “40” accompagnando il numero ad una serie di emoticon, tra cui quella della bandiera italiana. Il riferimento al numero di medaglie ottenute dagli atleti italiani ai giochi olimpici di Tokyo2020 è evidente a tutti, ma non alla Ventura: “Auguri Luca !!!” la risposta social della conduttrice televisiva ad Argentero. L’errore non è passato inosservato ed ha fatto subito il giro del web tra retweet e screenshot.

Auguri Luca !!! — Simona Ventura (@Simo_Ventura) August 8, 2021

