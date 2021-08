Belen Rodriguez alla gogna per la foto di Luna Marì. "È pericoloso!" un dettaglio fa infuriare i follower 

Giorgia Peretti 06 agosto 2021 a

Piovono critiche per Belen Rodriguez. La showgirl argentina è madre da meno di un mese della secondo genita, Luna Marì avuta dalla relazione con Antonino Spinalbese, i due si sono conosciuti durante il lockdown e la loro storia d’amore procede a gonfie vele. La Rodriguez racconta questi suoi primi giorni da mamma-bis, ovviamente su Instagram, dove posta numerosi scatti della sua “Lunita” quotidianamente.

Un post però ha risvegliato le polemiche di alcuni suoi fan. Nell'immagine, compare la piccola Luna Marì intenta a dormire profondamente nel suo lettino. Un tenero scatto in bianco e nero che ritrae la neonata con una manina sulla bocca e la testa sotto al cuscino. “Buongiorno dolce così!”, si legge a corredo del post. I like sotto alla foto si moltiplicano con il passare delle ore così come i commenti di follower che empatizzano con la neomamma così: “Troppo dolce", scrivono. "È una miniatura, bellissima", aggiungono altri.

Ma tra i molti complimenti compaiono anche numerosi rimproveri. Infatti, alcuni fan alzano il dito contro Belen e commentano così: "È pericoloso farla dormire così", scrive un’utente riferendosi alla posizione della bambina. "Non la far dormire con la testa sotto al cuscino", avverte qualcun altro. Ma tra gli avvertimenti c’è anche chi si rivolge frontalmente alla conduttrice argentina così: “La tua vita sempre pubblica. Ogni tanto un po' di riservatezza non guasta”, "Ma perché sempre foto mentre dorme? Faccela vedere con gli occhietti aperti, mentre gioca con te!”, digita un fan mentre si accoda il commento di un altro utente: “Ma tuo figlio Santiago, dov’è? Vogliamo vedere anche lui”.

La risposta è semplice: Santiago è in vacanza col padre, Stefano De Martino, sull’account del padre infatti compaiono alcuni scatti insieme al primogenito della Rodriguez. Dal canto suo la soubrette argentina ha fatto spallucce decidendo di non perdere tempo a rispondere ai messaggi polemici di alcuni follower, continuando il “soggiorno d'amore” con Luna e il compagno Antonino sull'isola Albarella.

