Parole dolcissime per Luna Marì, Santiago commuove tutti

Francesco Fredella 15 luglio 2021 a

a

a

Santiago incontra Luna Marì. Una scena virale, super social, che fa il giro della Rete. E le parole del figlio di Belen nei confronti della sorellina sono dolcissime. La piccola, lo ricordiamo, è nata in una clinica di Padova dove, addirittura, il personale avrebbe chiuso l'accesso agli ascensori del terzo piano per evitare caos di fan e curiosi. La reazione di Santiago spiazza tutti. Belen gli chiede: «Com'è Santi?». E lui dice: «Bella...».E' sicuramente emozionato. La famiglia, con l'arrivo di Luna Mari, s'allarga. Santiago si mostra sin da subito un fratellino attento, premuroso.

Belen Rodriguez partorisce Luna Marì, cosa le dice Fabrizio Corona

La Rodriguez, in questi giorni, è in convalescenza in una villa vicino Rovigo. Posto segretissimo. Blindato. Non si sa altro. Ma pare che non ci sarà traccia di lei ad Ibiza, dove solitamente tutti i Rodriguez trascorrevano le vacanze estive. Belen dovrebbe tornare presto in tv a Tu si sue vale, anche se - da rumors - pare che nelle prime puntate sia stata sostituita da Giulia Stabile (la vincitrice di Amici nella categoria ballerini). Ora, però, inizia la seconda fase della vita di Belen: lavoro, famiglia e la partenza di Spinalbese. Che potrebbe approdare, secondo rumors, a Pechino Express con Gustavo Rodriguez. Sarebbe un vero colpo di scena: l'ex hair Stylist arriva in tv grazie a Belen? Forse sì. Ma tutto resta un mistero. Per adesso si tratta solo di un'indiscrezione e nulla di più.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.