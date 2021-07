Belen Rodriguez, malore e flebo. Tu sì que vales sospeso, la storia che preoccupa i fan dopo il parto

Giorgia Peretti 21 luglio 2021 a

Belen Rodriguez stacanovista. La showgirl argentina a una settimana dal parto torna a lavoro ma a causa di un malore è stata costretta a interrompere le riprese di “Tu sì que vales”. Nessuna pausa post partum per la bella subrette che a distanza di otto giorni dalla nascita di Luna Marì, secondogenita avuta dal compagno Antonino Spinalbese, rientra al timone del programma di canale 5. Ma durante le registrazioni delle nuove puntate dello show non si è sentita bene e la produzione ha preferito fermare le riprese. A riferirlo è la stessa Belen, che attraverso le sue stories di Instagram comunica ai follower la notizia e spiega come sono andate le cose.

“Siamo appena tornati in hotel, non sono stata bene. Ho subito tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di fare Tu sì Que Vales” ha detto la bella argentina inquadrando il polso con la fasciatura sporca di sangue. Poi nel video appare la piccola Luna Marì: “Intanto mi guardo questa cucciola e tutto mi passa”. La preoccupazione è presto rientrata ma visto il recente accaduto servirà più cautela nella ripresa dell’attività lavorativa per “Belu”.

Nel frattempo, la macchina organizzativa di Tu sì que vales, non si ferma visto il prossimo debutto a settembre. La prima puntata, infatti, è stata registrata senza l’argentina poiché i giorni delle riprese coincidevano con quelli del parto. Chissà cosa ne sarà della seconda puntata, Belen ha fatto sapere di voler “riprovare” una volta recuperate le energie. Ad ogni modo, anche in questa stagione la sua figura sarà protagonista insieme ad Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni. A corredo la giuria formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare.

