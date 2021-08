Paola Ferrari dice basta alla tv: ecco quando lascio la Rai

05 agosto 2021 a

Il suo è uno dei volti Rai di cui si è discusso di più negli ultimi anni, soprattutto all’interno dell’ambiente dello sport, e ora Paola Ferrari è pronta a dire addio all’azienda di Viale Mazzini. La giornalista ha rilasciato un’intervista a Italia Oggi ed ha annunciato che lascerà la tv di Stato al termine dei Mondiali di calcio del 2022 che si svolgeranno in inverno in Qatar. “Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano” le parole della Ferrari, reduce dall’avventura di Euro2020 con il trionfo dell’Italia di Roberto Mancini.

“Novantesimo Minuto e la Domenica Sportiva? Si tratta ancora - spiega la Ferrari - con la Lega Serie A sull’acquisto dei diritti in chiaro per quelle trasmissioni. Non credo riusciremo a strappare qualcosa al sabato. Ma non so. Non mi permetto - dice la giornalista sulla polemica per le mancate acquisizioni da parte della Rai di numerosi eventi - di parlare dell’azienda, anche se ovviamente la perdita dei diritti della Champions League e della Coppa Italia è una ferita ancora aperta. Dopo gli Europei di calcio e le Olimpiadi di Tokyo, comunque, il messaggio degli italiani alla Rai è molto chiaro, vogliamo lo sport in chiaro, ci piace vederlo sulla Rai. Lo sport è importante per gli italiani, accresce l’orgoglio nazionale, la voglia di rinascita, perciò, meglio tagliare uno show e usare quel budget per regalare dello sport in chiaro. Ovvio che non mi dimentico che il mercato dei diritti tv dello sport è arrivato a richieste esorbitanti. Le problematiche sulle Olimpiadi? Devo anche ricordare che RaiSport ha mille paletti, dobbiamo sempre chiedere permesso alle reti, alle altre testate. Sul nostro canale - conclude la Ferrari - all’lcn 58, certo, si poteva fare di più”.

