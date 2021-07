Valentina Caruso a Sky, la bomba di Dagospia colpisce Diletta Leotta. Tempi duri

Giada Oricchio 19 luglio 2021 a

Tempi duri per Diletta Leotta: nel firmamento del calcio spuntano due stelle a farle concorrenza. La brava e bella Giorgia Rossi ha lasciato Sport Mediaset per approdare a Dazn, la piattaforma streaming che fino all’anno scorso aveva nella conduttrice catanese il suo volto di punta. A far loro concorrenza, su Sky Sport, c’è l’emergente Valentina Caruso, mora e sarda, un incrocio tra le ex veline Alessia Mancini e Roberta Lanfranchi.

La Caruso ha la medesima competenza tecnica delle colleghe su schemi e fuorigioco, ma un vantaggio: lei ha giocato a calcio nel Flumini Quartu, squadra mista, che successivamente ha raggiunta la serie D. Come riporta “rumors.it”, ripreso da Dagospia, la Caruso, oggi laureata in Lettere con indirizzo in Archeologia, era una maschiaccio da piccola: “Giocavo a calcio o con le macchinine telecomandate. Le bambole le buttavo, ci rimanevo anche male quando me le regalavano, perché mi divertivo di più con giochi che poi alla fine erano da maschietti. Magari altre mamme storcevano il naso, nel vedere una bambina giocare a calcio in mezzo ai maschi, ma i miei genitori mi hanno sempre lasciato fare, erano contenti, e hanno fatto bene perché poi quella passione è diventata anche una professione per me”.

Valentina Caruso si è fatta le ossa in realtà locali come Videolina e Tele Costa Smeralda, Quelli che il calcio di Simona Ventura e ora Sky Sport: “Io mi sono sempre mossa in questi settori, non mi sono mai avvalsa di una protezione da parte di qualcuno, di una raccomandazione. Non ho mai chiesto aiuto a nessuno, ho fatto tutto con i miei unici sforzi e sacrifici”.

