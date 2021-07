Temptation Island, Floriana umiliata da Federico Rasa: diserta il falò e resta con la tentatrice

Giorgia Peretti 19 luglio 2021 a

a

a

C’è chi da Temptation Island non ha intenzione di uscire. Tra i molti falò anticipati, nel corso dell’edizione 2021 si conta anche quello tra Floriana e Federico Rasa, con un finale decisamente a sorpresa. Il reality dei sentimenti di canale 5, condotto da Filippo Bisciglia nella puntata di lunedì 19 luglio promette grandi cose. In apertura la storia d’amore tra la coppia siciliana, Floriana scrive alla trasmissione per mettere alla prova la loro relazione a causa delle innumerevoli mancanze di attenzione del fidanzato.

Dopo l’ennesimo video in cui Floriana, vede Federico avvicinarsi alla single Vincenza, chiede il falò di confronto. La donna è affranta dopo aver visto il suo compagno preparare la colazione alla tentatrice che con i chicchi d’uva le scrive: "Buongiorno". Poi i due si spostano in spiaggia “Io una ragazza guardo il viso e poi il sedere”, dice Federico in una chiacchierata amichevole. La conversazione continua sul tipo ideale di “ragazza attraente” per il 34enne, diversa per caratteristiche da Floriana ma molto simile a Vincenza. “Mi piace la ragazza in carne e con le forme, non magra, assolutamente no” - dice il fidanzato. “Disse quello che ha la ragazza che è uno stecchino” – sottolinea la tentatrice. La reazione di Floriana non è delle migliori, nel pinnettu scoppia a piangere: “Capite perché non mi vuole più?”. Poi continua: “Ogni giorno mi fa piangere! Cosa ho fatto di male per essere trattata così. Non lo voglio vedere, lui è cattivo”.

Ma dopo l’ultimo video in cui Federico ammette che tra lui e Vincenza “si stanno evolvendo le cose. Sono proprio inguaiato, tu sei la mia persona ideale. Mi fai stare bene, mi fai ridere”, Floriana presa dallo sconforto chiama il falò anticipato. Un confronto immediato che però non viene accolto da Federico, che decide di restare nel villaggio dei fidanzati assieme alle tentatrici. Floriana aspetta per un’ora l’arrivo del compagno per poi essere raggiunta dalla notizia del rifiuto della sua dolce metà. Lui non si presenta e alla ventunenne non resta che sfogarsi con le compagne d’avventura, una volta fatto ritorno nel villaggio delle fidanzate.

Floriana decide di chiedere il falò di confronto immediato! Federico si presenterà? #TemptationIsland pic.twitter.com/Fgx5g6U9Or — Temptation Island (@TemptationITA) July 19, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.