Ecco il progetto di Guenda Goria e Mirko, cosa dice la Ruta

Guenda Goria e Mirko sono ancora in viaggio. Dalla Sardegna alla Puglia e viceversa. Ora i due super fidanzati, che si sono conosciuti dopo il Grande Fratello Vip, pensano a un ritorno in televisione. Ma non in un reality. "Temptation Island non fa per noi e nemmeno altro. Ci piacerebbe un format tipo Turisti per caso", racconta Mirko a RTL102.5 News in collegamento zoom con Guenda Goria.. “La prossima tappa è la Sicilia, nella parte orientale e più antica. Abbiamo fatto Sicilia-Calabria, Calabria-Puglia, poi torneremo a Milano per uno step lavorativo, poi torneremo in Sicilia e arriveremo in Sardegna”, continua.

Guenda Goria e il suo Mirko pronti per Temptation island vip, nonostante la gelosia

Insomma, il loro progetto potrebbe arrivare sul piccolo schermo. “Stiamo cercando di fare la puntata zero. Vorremmo che questa fosse una carta da giocare in tv in futuro o anche radiofonica, volendo", puntualizza Guenda. E poi arriva un messaggio vocale della Ruta, che in diretta dice di voler conoscere al più presto Mirko. Lui risponde sorridendo: “Andrò a trovare presto Maria Teresa, stiamo programmando una tappa in Grecia con la Ruta”. Gli occhi di tutti sono puntati su di loro. Belli, simpatici, innamorati. “In questo momento è abbastanza invidiato, allora ci sono delle malelingue e io gli dico ‘amore lascia stare'”, dice la Goria che difende Mirko in tutti i modi.

