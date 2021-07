Mediaset lancia Veronica Gentili per sfidare i radical Parenzo e De Gregorio

Arnaldo Magro 24 luglio 2021 a

O tutto o niente, in casa Mediaset, funziona così ultimamente. L’editore è in ansia causa Covid e vuole una informazione costante sul virus? Vuole i numeri, i dati, i vaccinati in evidenza? I manager si adoperano e senza batter ciglio si attivano. In 48 ore gli mettono su un programmino fatto e finito. Anzi due. Lunedì sarà il giorno del grande debutto dunque. Per due conduttrici nuove e per due format freschi di palinsesto. In realtà, poco di nuovo si aggiunge, parliamo di una «copia» di quanto già esistente. Quarta Repubblica di Nicola Porro va in ferie e al suo posto, andrà dunque in onda, Veronica Gentili. Oltre alla consueta fascia preserale si intende, la bella giornalista, si è guadagnata anche la tanto sospirata prima serata.

Il confronto col duo Parenzo-DeGregorio su La7, è tutto a vantaggio di Mediaset. La manifesta faziosità della coppia sinistra è paragonabile in termini di ascolto, ad uno sfolla-gente. Veronica invece, pare sia tanto ben voluta, al punto che l’editore la vorrebbe sempre in onda. Almeno tanto è quanto si racconta al Palatino. Ci si prepari dunque lunedì sera ad un ennesimo scontro tra immunologi, tra professori divenuti star televisive e commentatori tivù improvvisati professori. Se c’è il litigio poi, ancora meglio. A giovarne sarà l’ascolto. L’informazione si sa, è talvolta solo una appendice dello share.

