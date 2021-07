“Terra Mia”, riparte da San Luca il tour del docufilm di Ambrogio Crespi

23 luglio 2021 a

Riparte da San Luca (RC) il tour del docufilm “Terra Mia, non è un Paese per santi". Martedì 27 luglio alle 21 in piazza della Resistenza il regista Ambrogio Crespi presenterà la sua opera ai cittadini con la presenza dei protagonisti della pellicola tra cui Klaus Davi giornalista, Don Luigi Merola parroco anticamorra fondatore de “A voce d'e creature”, Benedetto Zoccola testimone di Giustizia, Cosimo Sframeli tenente dell’Arma dei Carabinieri, Mimma Cacciatore Preside coraggio, Michele Inserra giornalista, Augusto Di Meo testimone di Giustizia e di personalità quali Vincenzo Chindamo, fratello di Maria Chindamo uccisa dalla Ndrangheta nel 2015, Deborah Cartisano referente “Libera” per la Locride figlia di vittima della Ndrangheta, Gennaro Migliore deputato Italia Viva già sottosegretario della Giustizia e membro della commissione antimafia, Francesco Storace vicedirettore de Il Tempo, Gian Marco Chiocci direttore dell’AdnKronos, Sandro Gozi europarlamentare, Andrea Nicolosi avvocato, Luigi Crespi autore del film e il sindaco Bruno Bartolo che ha patrocinato l’evento.

Ambrogio Crespi esce dal carcere: accolta la richiesta di differimento della pena

San Luca viene ricordata alle cronache per la faida tra famiglie della ‘ndrangheta iniziata nel lontano 1991 e per la strage di Duisburg. Nel film Ambrogio Crespi ha voluto percorrere un viaggio per raccontare il riscatto di un territorio che non si piega e non abbassa la testa, ma che anzi, grazie al coraggio di uomini e donne di grande valore riesce a riportare la legalità al centro della vita sociale, combattendo contro una delle più feroci organizzazioni criminali del mondo. “Attraverso le testimonianze dirette di chi vive e combatte in prima linea questa battaglia, Terra Mia diventa un manifesto di come con coraggio si possa riuscire a sconfiggere la vigliaccheria della mafia, della camorra e dell‘ndrangheta, che trovano nella violenza, nell’ignoranza e nella paura il terreno fertile per costruire il loro impero del male” dichiara Crespi.

