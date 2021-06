Ambrogio Crespi esce dal carcere: accolta la richiesta di differimento della pena

23 giugno 2021 a

a

a

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di differimento della pena per Ambrogio Crespi, detenuto nel carcere di Opera dopo la condanna definitiva a 6 anni di reclusione con l'accusa di aver procurato voti a Domenico Zambetti, assessore della Giunta Formigoni, per le regionali del 2010, servendosi di conoscenze in ambienti della 'Ndrangheta. Crespi, dunque, lascia il carcere dopo essersi costituto l'11 marzo scorso.

Anche Capitano Ultimo chiede la grazia per Crespi: "Dovere civico"

