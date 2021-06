Elisabetta Gregoraci, look esplosivo a "Battiti Live": la conduttrice si presenta così

Giorgia Peretti 26 giugno 2021 a

a

a

Elisabetta Gregoraci torna al timone di "Battiti Live" anche nel 2021. La showgirl calabrese è la conduttrice dell’evento musicale che andrà in onda a metà luglio in prima serata su Italia1. Cinque puntate ricche di artisti internazionali e non, da Orietta Berti e Fedez a Bob Sinclair, terranno compagnia il pubblico nelle calde serate estive. Ieri, venerdì 25 giugno, è andata in scena la prima puntata in diretta dal Castello Aragonese di Otranto, in Puglia, in onda su Radionorba Tv.

Un debutto che la Gregoraci ha voluto sancire con grande stile, lo stesso che ha contraddistinto i suoi look all’interno della casa del Grande Fratello vip. Anche in questo appuntamento speciale non ha rinunciato alla sua passione per la moda. Così nella prima puntata, la showgirl, ha optato per un look audace e dai toni accesi che ha catalizzato tutta l’attenzione su di lei. Si tratta di un abito corto in voile fucsia, un modello con gonna asimmetrica a balze, corto sul davanti con un mini- strascico dietro, ideale per risaltare le gambe snelle e affusolate. La parte superiore è a maniche lunghe, un colletto alto smorzato dalla scollatura mozzafiato che si apre per mostrare l’impeccabile décolleté. A cingere il punto vita una cintura metallizzata coordinata con i sandali color oro dal tacco vertiginoso. Non possono mancare gli accessori griffati nell’armadio della Gregoraci, così, sul palco del Battiti Live ha scelto di indossare degli orecchini pendenti di Chanel messi in risalto dall’elegante acconciatura che raccoglie i capelli in uno chignon dall’aria bon- ton. Un look particolarmente apprezzato anche dal pubblico a casa che sui social si complimentano a gran voce per l’outfit scelto. Accanto a lei, confermato anche Alan Palmieri il co-conduttore con il quale ha lanciato la sua prima hit “Anno Zero”.

Insomma, non solo conduttrice e showgirl, la Gregoraci si è scoperta anche cantante annunciando la novità sui social e presentando la canzone sul palco dello show musicale. Una coppia artistica collaudata che ha dato vita ad un brano dal sapore estivo, con il sound che richiama le canzoni reggaeton si aggiudica un posto nella lista delle canzoni per l’estate. Ma per l’ex gieffina le sorprese non finiscono qui, secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che si stia pensando ad un programma tutto per lei proprio sulle reti Mediaset. Ancora nessuna certezza, ma visto il consenso riscosso dall’ultima avventura nella casa del GF Vip nulla sembra improbabile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.