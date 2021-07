The Voice senior, Al Bano si sfoga: "Perché non sono più in giuria". Silurato per Orietta Berti

Francesco Fredella 21 luglio 2021 a

Al Bano Carrisi è amareggiato. Dopo l'addio a The Voice senior, che l'ha visto protagonista con sua figlia Jasmine, è un fiume in piena. Si sfoga sulle colonne di Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti. E dice: "Non so per quale ragione. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale”. Non si conoscono ancora i motivi, ma lui insieme a sua figlia Jasmine aveva dato l'ennesima prova di essere un vero leone. "Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia", racconta il cantante pugliese. E, intanto, sua figlia cavalca l'onda del successo con l'ultimo singolo'Stikide', ritmo reggaeton che canta insieme a Deny K e Kiko El Crazy.

Al Bano avrebbe voluto continuare l'esperienza nel programma di Antonella Clerici e lo ribadisce al settimanale di Signoretti. Non nasconde un po' di amarezza: "Sì, avrei voluto ripetere l’esperienza con Antonella Clerici e tutto il team dei giurati, perché è stata molto interessante e divertente. Ma se la direzione ha deciso così, io non posso dire nulla". Al suo posto arriverà Orietta Berti. E alla collega dice: “Goditi questa nuova situazione”. Per Al Bano, però, potrebbero arrivare nuovi progetti. Bocche cucite negli ambienti televisivi. Per adesso.

Dal punto di vista sentimentale, invece, va tutto a gonfie vele. La vita di Carrisi con Loredana Lecciso (con lei vive una storia d'amore bellissima da circa 20 anni). Anche Jasmine, che si è affacciata da qualche anno nel mondo della musica, ora è felicissima per il successo raggiunto: prima nuovi brani e poi tanti sogni. Al Bano e Loredana, però, sono genitori esigenti e vogliono che Jasmine consegua una laurea. Infatti, da qualche anno è iscritta all'università di Milano. Studia e canta. Ma sogna anche il mondo del cinema. Ed ha tutte le carte in regola per sfondare.

