Cristiano Malgioglio prende il volo con "Tutti me miran" e sale in elicottero. Destinazione segreta?

Ma dove si trova Cristiano Malgioglio? Ora spunta una foto che incuriosisce i fan: Cristiano, con mascherina d'ordinanza e occhiali da sole (immancabili), si fa fotografare prima di salire in elicottero. Sembra che sia in Puglia, almeno queste sono le ultime indiscrezioni su di lui. Ma non si sa altro. Malgioglio ha preso davvero il volo con "Tutti me miran", l'ultimo brano dal ritmo inconfondibile che sta raggiungendo migliaia e migliaia di visualizzazioni con un video in stile Pedro Almodovar. Ora, dopo l'Eurovision che ha commentato in coppia con Gabriele Corsi, Malgioglio potrebbe tornare in Rai: bocche cucite per adesso, si sa soltanto che lo vorrebbero molte trasmissioni. Ma lui non parla e non commenta. Parola d'ordine: vacanza.

Ed infatti questa foto in elicottero testimonia proprio la voglia di staccare la spina, dopo un anno e mezzo di lockdown a singhiozzo in tutta Italia. Malgy sta lavorando anche al suo libro, che potrebbe uscire nella prossima stagione invernale: si tratta di un lavoro scandito da lettere d'amore segrete scritte nella sua lunga Carriera. Queen Malgy, come il popolo dei social l'ha ribattezzato, ha viaggiato tantissimo ed ha conosciuto personaggi di ogni tipo. Ma, soprattutto, ha lanciato decine e decine di mode: una fra tutte il ciuffo colorato. Inconfondibile. E imitato da molti altri personaggi che gravitano attorno alla tv: Ciacci, ad esempio, che si è colorato il pizzetto. Ma il primo a sperimentare il colore è stato Malgioglio. Punto.

