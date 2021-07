17 luglio 2021 a

Alessia Marcuzzi in mutande su uno scoglio in riva al mare. Ma come ci si è trovata lì? A quanto pare si è trattato proprio dell’incredibile hara kiri del marito.

“Spogliati, che ti faccio una foto pazzesca!”"Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto “spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa”. Non dirmelo due volte".

