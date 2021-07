Rivoluzione dopo la tv, cosa farà Maria Teresa Ruta

Francesco Fredella 14 luglio 2021 a

Una rivoluzione per Maria Teresa Ruta. Prima la tv poi un reality. Un passato pieno di soddisfazioni, glorioso, nel giornalismo: la Ruta ha intervistato tantissimi personaggi dello sport (Maradona, ad esempio, è stato uno dei giganti del calcio con cui aveva stretto un vero rapporto di amicizia). Ora, però, cambia qualcosa nella sua vita. Dopo aver battuto tutti i record con ben 22 nomination superate nell’edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta porta in musica la sua filosofia di vita fatta di ottimismo e passione: la Rutafilosofia. E lo fa con il suo inconfondibile sorriso.

Il 15 luglio esce “Mi sveglio ballando” un inno alla rinascita quotidiana, un “mantra” che sprona chi l’ascolta a muoversi con lei che, tutte le mattine, regalava, appena sveglia, improbabili balletti misti ad esercizi di ginnastica, capaci di mettere il buonumore al pubblico. Maria Teresa Ruta fuori dalla casa ha trovato più di 190 mila followers ad aspettarla, la maggior parte giovanissimi, soprannominati #RUTERS che dopo 5 lunghi mesi in cui l’hanno vissuta, apprezzata ed amata la seguono assiduamente sui canali social. Per questo, dopo una grande “opera di convincimento”, il compagno e produttore Roberto Zapp, è riuscito insieme all’amica cantante Narymary (vincitrice di Sanremo New Talent 2019) a coinvolgere la Ruta in un brano allegro e spensierato, capace di raccogliere l’essenza più leggera della presentatrice tv che tutti conoscono.

Scritto e prodotto da Roberto Zapp, testo Narymary, Roberto Zapp e la stessa Maria Teresa Ruta, con sonorità portoricane. Il brano vanta collaborazioni importanti e internazionali; nel team di lavoro grandissimi nomi del panorama artistico musicale: Gianni Gallo, Zablos, Mauro Borrini, Yano Zappulla, Double Aitch. “Mi sveglio ballando” esce su tutti i digital store il 15 luglio su etichetta RuZa production. La Ruta è anche protagonista del videoclip ufficiale di “Mi sveglio ballando” realizzato con Video900 di Ronnie Roselli, visibile già dal 15 luglio, disponibile anche su YouTube al link: https://youtu.be/zJHllxLHx5k. Grazie alla collaborazione di Devis Paganelli, il videoclip è stato girato in Romagna e con la presenza esclusiva di oltre 30 bellissime modelle che dietro indicazioni della stupenda Deola Godini ci hanno saputo regalare delle vere atmosfere tipiche dell’estate italiana.

