Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Mari. La seconda figlia con Antonino Spinalbese

Belén Rodriguez ha partorito: nella notte tra l'11 e il 12 luglio è diventata mamma bis di Luna Mari, la seconda figlia con il compagno Antonino Spinalbese. Ad annunciare il lieto evento è stata la stessa showgirl con una brevissima ma significativa storia su Instagram. Il dettaglio mostrato non è stato il volto della neonata bensì una gambetta con il piedino avvolto una una tenerissima babbuccia rosa: "C'è qualcuno che è nato adesso".

Dunque, Belén ha voluto tenere per sé i primi momenti di un evento così importante, una scelta apprezzata dai follower a giudicare dai commenti. Il parto sarebbe avvenuto a Padova e non a Milano per decisione dei genitori. Piccola curiosità: la bimba doveva chiamarsi Luna Marie, ma nel corso dei mesi il nome è cambiato in Luna Mari. La Rodriguez è già mamma di Santiago avuto dal ballerino e conduttore Stefano De Martino.

