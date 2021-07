Mediaset ha scelto: Elodie al timone de Le Iene. "Staffetta romana” per il dopo Alessia Marcuzzi

Giorgia Peretti 13 luglio 2021 a

Aria di cambiamenti in casa Mediaset. Dopo l’annuncio a sorpresa dell’addio di Alessia Marcuzzi, volto storico de Le Iene, sembrerebbe che a prendere il suo posto possa essere Elodie. Proprio nelle settimane scorse la showgirl romana aveva comunicato a mezzo social la rottura con la rete di Berlusconi e di conseguenza anche con il programma condotto assieme a Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Da quel post su Instagram è impazzito il toto nome sulla figura che potrebbe rimpiazzarla, il nome più quotato sarebbe proprio quello della cantante romana. Stando a quanto scrive “TvZoom”, sito specializzato nei retroscena del piccolo schermo, Elodie sarebbe in pole position nei pensieri di Davide Parenti, deus ex machina del programma di Italia 1.

“La cantante, secondo le indiscrezioni registrate da TvZoom, avrebbe accettato, dichiarandosi disponibile solo da gennaio, perché prima sarebbe impegnata nel suo progetto musicale. A questo punto bisogna capire se il pressing di Parenti possa farle cambiare idea, per vederla in conduzione già dall’autunno”, si legge sul portale. Insomma, non sarebbe affatto un caso le numerose ospitate della cantante nel programma. Ad ogni modo, se i rumors fossero confermati per Elodie, questo sarebbe un anno d’oro.

L’ex concorrente di Amici vanta 2,5 milioni di followers sui social anche grazie alla sua esposizione mediatica sui principali temi politici. Inoltre, è reduce dall’esperienza Sanremese, dove ha affiancato Amadeus sul palco dell’Ariston nell’edizione del 2021, dove ha stregato il pubblico a casa anche grazie alla sua bellezza. Bisognerà aspettare per capire se sarà davvero lei a prendere il posto della Marcuzzi, non si esclude che altri nomi siano passati al setaccio nel frattempo. Ma anche sul fronte maschile sembrerebbero esserci novità, secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni neanche Nicola Savino farà parte del gruppo de Le Iene nella prossima edizione. Il conduttore si concentrerà sulla sua nuova trasmissione “Ritorno a scuola” in onda sempre in autunno su Italia1.

