Raffaella Carrà, il ricordo di Lorella Cuccarini scatena Heather Parisi. Psicodramma soubrette

La livella della morte rende tutti più buoni. O ipocriti. Sicuramente inopportuni nel caso di Heather Parisi e Lorella Cuccarini che battibeccano sulla scomparsa dell’immensa Raffaella Carrà. Ai tempi di internet se non esprimi cordoglio sui social sei un insensibile o un cinico e così tutti giù di cuori e cuoricini, ricordi, riconoscimenti alla maestra finalizzati a elogiare sé stessi o lacrime di coccodrillo come sembrano essere quelle di Lorella Cuccarini. La giudice di “Amici” ha twittato: “Non è possibile, il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella”, ma il messaggio ha suscitato le critiche degli utenti social e della nemica di sempre Heather Parisi che non ha perso l'occasione per rispolverare un vecchio ricordo e inchiodare la rivale sul messaggio di cordoglio alla storica conduttrice. L’evento “incriminato” risale al 2014.

La Cuccarini doveva far parte della giuria del talent Forte forte forte, condotto da Raffaella Carrà su Rai1, ma all’ultimo momento fu esclusa. La mancata collaborazione creò una grande tensione tra le due primedonne e a nulla valsero le scuse pubbliche della Carrà durante la conferenza stampa di presentazione del programma: “Nel tempo e nel corso delle riunioni è cambiato lo stile della giuria del talent show. Ho sbagliato a non chiamare personalmente Lorella e spiegarle direttamente cosa fosse successo; comunicazione che è invece avvenuta subito tra la produzione ed il suo agente. Mi dispiace profondamente di non aver fatto questo gesto, anche se ero presa da mille cose avrei dovuto farlo e per questo le chiedo scusa in ritardo”.

Lorella Cuccarini non placò la sua ira finché non scrisse un tweet al vetriolo: “Non ci siamo incontrate per 30 anni. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione”. E aggiunse: “Nelle scorse settimane sono stata ripetutamente citata e confermata come giudice, aspettavo che Raffaella ne desse comunicazione ufficiale. Ma non è arrivata. Bibi Ballandi ha riferito al mio manager Lucio Presta che ci sono stati dei ripensamenti. Non una parola da parte di Raffaella. Non una spiegazione. Provo una profonda amarezza. Ho amato il personaggio nella mia infanzia. Il personaggio, appunto, non la persona che non conoscevo affatto. In 30 anni non l’avevo mai incontrata. Ne starò lontana anche per i prossimi trenta”.

Ed ecco che da Hong Kong spunta Heather Parisi. La ballerina non ha avuto voglia e tempo per esprimere il suo cordoglio pubblico alla Carrà (la volle protagonista della prima storica puntata di Carràmba! Che Sorpresa, mandata in onda ieri sera su Rai 1), però ha avuto tempo e voglia di polemizzare con la storica rivale: “È sorprendente il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”.

