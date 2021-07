Raffaella Carrà alla clinica Villa del Rosario, in attesa dei funerali

Carmen Guadalaxara 06 luglio 2021 a

''Raffaella Carrà è stata una donna che ha ispirato diverse generazioni con allegria, coraggio e impegno. La sua musica ha reso felici i nostri cuori, il suo spirito libero ha riempito le nostre anime. Riposa in pace mia cara''. Così il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha ricordato su Twitter Raffaella Carrà, che era ricoverata da tempo alla Clinica Villa del Rosario nella Capitale.

Questa mattina tanti titoli in prima pagina per la nostra amata conduttrice. “Marca", famoso quotidiano iberico d'informazione sportiva, in vista del match di stasera fra Italia e Spagna, ha dedicato il titolo di apertura della propria prima pagina odierna all'attesa semifinale di Euro2020 citando Raffaella Carrà, scomparsa ieri a 78 anni. "Que' fantastica esta Fiesta", si legge sul tabloid spagnolo. Chiaro il riferimento all'album e al singolo del 1977 della showgirl, cantante e ballerina, che era molto popolare non solo in Italia ma anche in Spagna.

